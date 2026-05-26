В Самаре выбрали лучший дизайн-проект лекционной аудитории для будущих теплоэнергетиков

Проект-победитель станет визуальной основой для будущей аудитории на 150 человек / Фото: Т Плюс

В Самаре подвели итоги конкурса дизайн-проектов лекционной аудитории корпуса № 6 Политеха для теплоэнергетического факультета (ТЭФ). Оценивали работы руководители вуза и самарского филиала «Т Плюс».

Участниками конкурса стали четыре команды, в состав которых вошли студенты факультета архитектуры и дизайна, а также самого ТЭФ. У них было три месяца, чтобы подготовить и представить на суд жюри свое видение будущей аудитории. При оценке работ учитывались несколько критериев: креативность и оригинальность идей, функциональность пространства и его эстетическая привлекательность.

Победу одержал проект команды № 4, который был разработан под руководством доцента кафедры «Дизайн» Елены Темниковой. Он станет визуальной основой для будущей аудитории на 150 человек. В планах – проводить в ней не только лекции, но и совместные с энергокомпанией мероприятия.

«Каждая команда старалась удивить необычными находками в части оформления интерьера, выбора технических средств обучения и зонирования пространства. Благодарю всех участников за проделанную работу! Уверен, в обновленной аудитории будут учтены все лучшие наработки, представленные студентами вуза», — отметил директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал