67% жителей Самары планируют подрабатывать летом

Самые востребованные форматы у жителей Самары – дежурства или дополнительные задачи на основной работе (24%)

67% жителей Самары либо имеют постоянную подработку, либо планируют найти дополнительный заработок летом. Из них 22% точно будут искать варианты на этот период, 27% допускают такую возможность, а 18% подрабатывают круглый год, независимо от сезона. Таковы данные опроса, который провели Авито Подработка.

«Самые востребованные форматы у жителей Самары – дежурства или дополнительные задачи на основной работе (24%), курьерская доставка, такси и перевозки (21%), а также подработка на складах и в сфере логистики (19%). 17% интересуются оказанием бытовых услуг, 12% – работой на свежем воздухе, 9% – в сфере общепита», – рассказали аналитики сервиса.

54% опрошенных рассчитывают заработать до 30 000 рублей в месяц, 28% – от 30 000 до 60 000 рублей, 10% – от 60 001 до 100 000 рублей, еще 3% – более 100 000 рублей. Средний ожидаемый доход – около 36 651 рубля в месяц.

