Две иномарки получили значительные механические повреждения. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Вечером во вторник, 26 мая 2026 года, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там перед пересечением с улицей Алма-Атинской столкнулись легковушки. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

«Большая авария на Московском шоссе перед Алма-Атинской. Столкнулись четыре машины. Две полосы перекрыты. Образовалась большая пробка», - рассказали «Комсомолке» свидетели происшествия.

На кадрах, которыми с редакцией поделились очевидцы, видно, что два авто (Audi и Mazda) получили довольно серьезные повреждения: вмятины, по проезжей части разбросаны детали машин. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Есть ли в результате ДТП пострадавшие, пока неизвестно.

Судя по Яндекс.Картам, ДТП спровоцировало пробку от проспекта Кирова до улицы Алма-Атинской. Этот участок Московского шоссе на картах окрашен в темно-красный цвет.

Видео: предоставлено "Комсомолке" Серьезное ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе в Самаре вечером 26 мая

