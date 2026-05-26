Пенсионеры Самары на 18% чаще стали искать подработку

Подработка позволяет пенсионерам оставаться в тонусе, применять накопленный опыт и самостоятельно выстраивать комфортный график. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

C января по апрель 2026 года пенсионеры Самары стали искать подработку на 18% чаще, чем за тот же период в 2025 году. Особенно вырос интерес к работе водителем–экспедитором – откликов на такие вакансии стало на 136% больше. Об этом сообщает «Авито Подработка».

«Примечательно, что численность занятых в экономике сегодня растет в первую очередь за счет людей старшего возраста – и подработка здесь становится удобной точкой входа. Она позволяет исполнителям оставаться в тонусе, применять накопленный опыт и самостоятельно выстраивать комфортный график. Судя по динамике, интерес к такому формату будет только расти», – рассказал старший директор сервиса Дмитрий Королев.

Также пенсионеры чаще стали откликаться на вакансии оператора ПВЗ (рост на 92 %), сортировщика (рост на 84 %), продавца-консультанта (рост на 51 %) и диспетчера (рост на 44 %).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал