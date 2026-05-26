В Самаре обнаружили бесхозные сети водоснабжения и водоотведения

Ва улице Труда вблизи домов №16, 18, 20, 22 обнаружили сети водоснабжения и водоотведения, которые ни за кем не числятся.

В поселке Прибрежном на улице Труда вблизи домов №16, 18, 20, 22 обнаружили сети водоснабжения и водоотведения, которые ни за кем не числятся, что нарушает федеральное законодательство. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«С целью устранения выявленных нарушений был принят комплекс мер, направленный на постановку бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на учет. Собрали пакет необходимых документов и направили его в компетентные органы», – рассказали в надзорном ведомстве.

До тех пор, пока вопрос не решится, он будет оставаться на контроле ведомства. Напомним, в Самаре начали проверки домов на проспекте Масленникова и Карла Маркса.

