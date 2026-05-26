В Самаре назначили срок жителю региона за взятку в 150 тысяч рублей

Средства конфискованы в доход государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд вынес приговор мужчине за попытку передать 150 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. Деньги предназначались за незаконную помощь в оформлении гражданства родственнице. Мужчине назначили 1 год и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы со штрафом», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло в марте 2026 года. Мужчина хотел, чтобы его родственница получила гражданство без обязательной присяги. Сотрудник отказался от денег и сообщил о случившемся в компетентные органы. Средства конфискованы в доход государства.

