В Кинеле произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок

Ребенка госпитализировали в больницу имени Середавина. Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

26 мая в 12:09 в Кинеле на 4-м километре автодороги Кинель – Богатое столкнулись Jaecoo и Lada Vesta. В ДТП пострадал 10-летний ребенок. Его госпитализировали в больницу имени Середавина. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«К месту происшествия был направлен расчет 82-й части 34-го отряда в составе 3 человек личного состава на одной единице техники. Они провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, стабилизацию транспортных средств», – рассказали в пресс-службе центра.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные и дорожные условия, особенно на загородных трассах.

