В Самаре большинство работающих жителей собираются отдыхать летом

В Самаре 66% работающих жителей планируют взять отпуск летом 2026 года. Каждый пятый проведет его дома, 16% — на даче или в деревне, 24% отправятся в поездки по России, еще 6% — за границу. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, который прошел с 11 по 20 мая.

«Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране — 28% против 20%. Представители сильного пола чаще остаются без отпуска летом», — отмечают аналитики.

Молодые люди чаще остаются без летнего отдыха. Жители старше 35 лет выбирают дачу и поездки по России, а заграничные поездки популярнее у самарцев моложе 35 лет.

Среди людей со средним профессиональным образованием больше тех, кто не планирует отпуск (38%). Самарцы, окончившие вузы, выбирают внутренние путешествия (29%). Чаще всего летний отпуск берут те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

