Самарские молодожены могут получить право на оплачиваемый «медовый» отпуск

Вступление в брак, создание семьи – одно из самых значимых событий в жизни людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российских работодателей хотят обязать предоставлять молодоженам пятидневный оплачиваемый отпуск. Сейчас пара после регистрации брака может отдыхать до пяти дней, но только за свой счет. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Сергей Миронов.

«Вступление в брак, создание семьи – одно из самых значимых событий в жизни людей. Чаще всего оно сопряжено с большими финансовыми расходами. Люди заранее собирают деньги на свадьбу, берут в долг у знакомых, и потеря недельной зарплаты весьма ощутима», – рассказал председатель партии.

Предлагается внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы молодожены могли после бракосочетания спокойно отдохнуть, не беспокоясь о сохранении места работы, должности и заработной платы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал