Движение на улице Донской в Самаре перекрыли из-за аварии на водопроводе

Проводят неотложные аварийные работы Фото: администрация Самары

В Самаре временно перекрыто движение по улице Донской. В Красноглинском районе на участке от улицы Банной до Четвертого квартала в поселке Мехзавод. Там сотрудники службы проводят неотложные аварийные работы. Об этом сообщили в администрации Самары.

«В результате ремонта будет восстановлена водопроводная линия диаметром 150 мм по адресу: Шестой квартал, 3 (улица Донская). На участке дороги, где сосредоточена тяжелая техника, маршрутов общественного транспорта нет», — уточнили в ведомстве.

Ориентировочная дата завершения ремонта и восстановления благоустройства станет известна после проведения первичных земляных работ. Если отключение холодной воды будет длительным, людям предоставят бойлер.

