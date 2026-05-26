В Самарской области столкнулись мотоцикл и «Лада Гранта»

Водитель мотоцикла получил травмы Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Вечером 26 мая в 19:18 в селе Новодевичье Самарской области столкнулись мотоцикл и автомобиль «Лада Гранта». Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в Центральную городскую больницу Сызрани. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Пожарные-спасатели ПСО №37 противопожарной службы Самарской области проводили аварийно-спасательные работы. Они собрали информацию и отключили аккумуляторную батарею в поврежденном автомобиле», — уточнили в сообщении.

Также на месте происшествия в Шигонском районе работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники. Обстоятельства аварии устанавливаются.

