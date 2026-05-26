В МКД Самарской области привели в порядок стены, плитку и потолок

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В одном из жилых комплексов села Подстепки нашли нарушения при содержании общего имущества МКД. В подъездах обнаружили дефекты плиточного покрытия ступеней, а также стен и потолков. Кроме того, в одной из квартир зафиксировали нарушение температурного норматива в отопительной системе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«После проверки директору УК, которая осуществляет деятельность по управлению МКД в этом ЖК, внесли представление. После этого нарушения устранили, а плату за отопление пересчитали», – рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении заместителя директора УК завели административное дело по статье за осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

