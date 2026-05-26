Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 17:24

В Самаре откроется выставка горячей эмали 28 мая

В самарской галерее покажут более 240 работ мастеров со всей России
Елизавета ЖИРНОВА
Вход на выставку свободный

Вход на выставку свободный

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0». В экспозиции представлено более 240 произведений от 100 эмальеров из разных регионов страны. Об этом сообщает СОУНБ.

««Горячая эмаль» — одна из самых сложных техник в искусстве. Она зародилась в Древнем Египте для создания ювелирных украшений, но сегодня вышла далеко за их пределы. Технику используют в декоративно-прикладном искусстве, монументализме и дизайне интерьеров», - говорится в сообщении.

В экспозицию «Эмаль России 2.0» вошли натюрморты, пейзажи, портреты, анимализм и абстракция. Открытие состоится 28 мая в 18:00 по адресу: проспект Ленина, 14а. Вход свободный. Выставка будет работать до 25 июля 2026 года. Возрастное ограничение: 12+.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал