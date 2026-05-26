В Самаре откроется выставка горячей эмали 28 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу Всероссийская художественная выставка «Эмаль России 2.0». В экспозиции представлено более 240 произведений от 100 эмальеров из разных регионов страны. Об этом сообщает СОУНБ.

««Горячая эмаль» — одна из самых сложных техник в искусстве. Она зародилась в Древнем Египте для создания ювелирных украшений, но сегодня вышла далеко за их пределы. Технику используют в декоративно-прикладном искусстве, монументализме и дизайне интерьеров», - говорится в сообщении.

В экспозицию «Эмаль России 2.0» вошли натюрморты, пейзажи, портреты, анимализм и абстракция. Открытие состоится 28 мая в 18:00 по адресу: проспект Ленина, 14а. Вход свободный. Выставка будет работать до 25 июля 2026 года. Возрастное ограничение: 12+.

