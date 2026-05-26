Более 340 тысяч самарцев проголосовали за благоустройство общественных территорий

В Самарской области продолжается голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас жители региона отдали более 340 тысяч голосов. Оно продлится до 12 июня.

«К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится все больше. В прошлом году из 110 представленных объектов жители выбрали 39», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Впервые в этом году помимо городов Самарской области в голосовании участвуют 22 опорных населенных пункта. Напомним, в Самаре начали благоустройство 14 дворов.

