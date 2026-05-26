В Самаре пройдет лекция об образах дома в кинематографе

Главная цель лекции – попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних.

30 мая в 16:00 в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме». Лектором выступит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. По словам организаторов, главная цель лекции – попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних.

«По воле режиссера дом может не только традиционно дарить защиту и уют, но и представать в самых разнообразных ипостасях. Он может внушать тревогу и страх, как в «Сиянии» Стэнли Кубрика, хранить боль травмы, как в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, символизировать личность, как в «Зеркале» Андрея Тарковского, и отражать эмоциональное состояние героев, как в «Иронии судьбы, или С легким паром!»», – анонсируют организаторы.

На лекции посетители узнают об основных образах дома в отечественном и мировом кинематографе. Билеты на мероприятие стоят 250 рублей, их можно приобрести по ссылке.

