Самарская область стала площадкой для форума ИРСК-2026 по робототехнике

Фото: Самарский университет

Самарская область стала центром обсуждения технологического будущего страны. Здесь прошел международный форум «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы – 2026». Мероприятие собрало около 300 участников. Об этом сообщает Самарский университет им. Королева.

«Продукт, который мы продвигаем, должен быть конкурентоспособным и в качестве, и в цене. Идеология внедрения роботизированных комплексов должна быть такой высокой, чтобы это стало естественной потребностью любого производителя», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов добавил, что Минпромторг готов докапитализировать региональные фонды через единую субсидию и поддерживать софинансирование модернизации малых и средних предприятий.

Форум стартовал в тольяттинском технопарке и продолжился в самарском университете. Соорганизаторами выступили вуз и группа компаний. В первый день прошло совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности. После заседания состоялась панельная дискуссия о цепочках поставок робототехнических компонентов.

