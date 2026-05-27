В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду 27 мая

Без воды могут остаться жители на улице Степана Разина на участке от Комсомольской до Крупской и прилегающие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

27 мая в Самаре будут проводить ремонтные работы, из-за которых по некоторым адресам возможны отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«По этим и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня адреса могут меняться. Если адреса нет в списке, сначала нужно обращаться в УК – это могут быть внутренние работы в подвале или у соседей», – рассказали в компании.

Без воды могут остаться жители на улице Степана Разина на участке от Комсомольской до Крупской и прилегающие, а также на улице 22 Партсъезда, 191, Фадеева, 45а, 45б и Стара-Загора, 287. По адресам Комсомольская, 38, Полевая, 3 и Авроры, 114А ограничения возможны в процессе работ.

