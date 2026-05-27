В Сызрани накажут 70-летнего водителя за повторную пьяную езду

Автомобиль отправили на спецстоянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани перед судом предстанет 70-летний местный житель. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду в 2023 году. Он оплатил штраф, пересдал экзамен в ГАИ и получил права пять месяцев назад. Однако выводов не сделал. 8 марта текущего года он снова сел за руль пьяным, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и стал виновником ДТП», - говорится в сообщении.

Происшествие случилось на улице Лазо, когда сотрудники ДПС оформляли аварию. У одного из водителей они заметили резкий запах алкоголя и нарушение речи. Житель Сызрани признался, что накануне отмечал праздник с приятельницей. От медосвидетельствования он отказался. Автомобиль, принадлежащий его дочери, отправили на спецстоянку. Нарушителю вручили обвинительное заключение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал