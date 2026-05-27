Прошло награждение победителей Всероссийского конкурса «Земский почтальон»

В финал вышли 86 человек Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Национальном центре «Россия» прошло чествование лучших почтальонов. Мероприятие состоялось в рамках форума «Труженики села». Лучшим земским почтальоном стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края.

«Вы доставляете общение, связь с большой землей — особенно в труднодоступных населенных пунктах. Часто вы тот человек, с которым можно поговорить по душам», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и вручил победительнице награду.

Он отметил, что работа почтальона — это миссия служения людям. Якушев также подчеркнул, что развитие почты в стране взято под контроль на уровне правительства, Госдумы и Совета Федерации.

Всего на конкурс «Земский почтальон» в этом году подали более 3 тысяч заявок, а в финал вышли 86 человек. Конкурс проводят по партийному проекту «Российское село». Его поддерживают «Почта России», Минсельхоз, Минцифры и Профсоюз работников связи. Цель — повысить престиж профессии и привлечь внимание к развитию сельских территорий.

