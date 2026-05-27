Самарским водителям рассказали про лимит выплат по ОСАГО

Если стоимость ремонта, рассчитанная по методике Центробанка, укладывается в эту сумму, но счета от станции техобслуживания выше, страховщик доплачивать не обязан.

Автовладельцы Самарской области не смогут получить на ремонт машины по ОСАГО больше 400 тысяч рублей. Если стоимость ремонта, рассчитанная по методике Центробанка, укладывается в эту сумму, но счета от станции техобслуживания выше, страховщик доплачивать не обязан. Об этом сообщает Конституционный суд РФ.

«Если рыночная стоимость ремонта превышает страховую сумму, а его стоимость, рассчитанная по методике ЦБ, не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший при несогласии доплатить за ремонт на СТО вправе требовать страховое возмещение в денежной форме, а страховщик обязан его выплатить в размере, равном страховой сумме», – рассказали в пресс-службе суда.

Поводом для разбирательства по этому вопросу стала жалоба одной из страховых компаний, к которой после ДТП обратился водитель. Он хотел отремонтировать машину на СТО, а не получать деньги. Страховщик оценил ущерб по методике ЦБ в 320 тысяч рублей. Но автосервис назвал цену ремонта 580 тысяч. СТО отказалась работать, и страховая выплатила водителю максимальные 400 тысяч. Владелец автомобиля посчитал, что этих денег мало, и подал в суд, который в итоге встал на сторону страховой компании, так как закон не обязывает платить сверх лимита.

Таким образом, всю сумму ремонта, которая выше установленного лимита в 400 тысяч рублей, владелец авто должен покрывать сам или взыскивать с виновника аварии через суд.

