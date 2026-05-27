Жителя Самарской области наказали за ножевое ранение знакомого

Все началось с ссоры между супругами участников Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Конфликт произошел в октябре прошлого года в Новокуйбышевске. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Все началось с ссоры между супругами участников. Мужчины решили обсудить разногласия женщин при личной встрече, но разговор перерос в драку. Во время потасовки обвиняемый достал нож из кармана брюк и ранил мужчину. После этого он скрылся, выбросив орудие преступления по дороге. Врачей вызвал родственник пострадавшего, ставший свидетелем драки», - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением. Полицейские опросили врачей и очевидцев, изъяли следы крови на месте происшествия. Обвиняемого задержали и доставили в отдел. Вину он признал частично, заявив, что защищался. Эта версия не подтвердилась.

В ходе следствия стороны примирились, мужчина возместил моральный ущерб в 230 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал