Университет Самары вступил в Консорциум робототехники

В СамГУ прошел международный форум «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы – 2026». Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых были разработчики и производители робототехники, компании – системные интеграторы, ведущие университеты и представители российской промышленности, которые уже занимались внедрением робототехники или планируют начать.

«На мероприятии обсудили механизмы, стимулирующие внедрение робототехнических систем в промышленность. В их числе финансовые инструменты, организационные меры и развитие инфраструктуры интеграции. Также были рассмотрены финансовые механизмы коммерциализации научно-технологических разработок в сфере промышленной робототехники», – рассказали в пресс-службе вуза.

На форуме подписали соглашение о вступлении университета в Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления.

