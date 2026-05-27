Жительница Самары отдала лже-энергетику 900 тысяч рублей

Мужчина убедил ее оформить кредиты на себя и супруга

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. Она потеряла 900 тысяч рублей. Злоумышленник представился сотрудником энергетической компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«В апреле женщине позвонил неизвестный. Под видом сотрудника крупной энергокомпании он предложил выгодно вложить деньги в акции. Мужчина убедил ее оформить кредиты на себя и супруга, а недостающую сумму она заняла у знакомых. Собрав 900 тысяч рублей, пострадавшая перевела деньги на счета, которые продиктовал собеседник», - говорится в сообщении.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули и она обратилась в полицию. Жителей региона призывают быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

