Оператор ДПУ из Тольятти Антон Немов стал серебряным призером турнира по шахматам

Турнир состоялся на базе Самарской шахматной гостиной / Фото: АО "ТОАЗ"

В Самарской области в рамках XXIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов региона состоялся турнир по шахматам. В нем приняли участие представители 15 отраслей, в том числе нефтегазовой, химической, авиационной промышленности, здравоохранения и автомобилестроения.

Турнир состоялся на базе Самарской шахматной гостиной. Он проходил по швейцарской системе с контролем времени. На обдумывание ходов давалось не более 10 минут. Всего было сыграно семь туров. Химическую промышленность Самарской области на соревнованиях представлял оператор ДПУ цеха № 01А Тольяттиазота Антон Немов, который в марте стал лидером спартакиады Росхимпрофсоюза губернии. На этом турнире по шахматам он занял второе место.

«Защищать честь целой отрасли — это почетная миссия, но в то же время и большая ответственность, с которой наш сотрудник справился блестяще. Серебряная медаль Антона Немова является еще одним подтверждение того, что в компании развиты традиции не только физически активных, но и интеллектуальных видов спорта», - сказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий на химпредприятии Максим Треногин.

