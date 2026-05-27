В Самаре в университете создали умные часы

Часы выполнены в виде эмблемы факультета Фото: Самарского политеха

В Самаре студенты создали электронные настенные часы по собственному проекту. Устройство установили в холле седьмого корпуса на улице Первомайской, 1. Разработку выполнили четверокурсники инженерно-технологического факультета Денис Степанов и Андрей Щербинин под руководством доцента Александра Нечаева. Об этом сообщает пресс-служба Самарского политеха.

«Мы использовали знания по электронике, микроэлектронике, компьютерным технологиям, конструированию и автоматизированному проектированию электронных систем», — рассказал Денис Степанов.

Работа над часами велась в рамках курсовой по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы». Устройство имеет автономную синхронизацию с мировым временем через вайфай. Это исключает необходимость ручной настройки при перебоях с питанием.

Часы выполнены в виде эмблемы факультета — бензольного кольца с транзистором в центре. Они устойчивы к внешним воздействиям, имеют беспроводное управление и широкую цветовую гамму. Кроме времени и даты на панель можно выводить другие сведения. Первые электронные часы на факультете появились в 1976 году. Новая версия стала символическим артефактом, соединившим историю с современностью. На факультете не исключают, что смогут поставить производство таких часов на поток.

