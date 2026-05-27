«Крылья» могут подписать соглашение с букмекерской компанией на 200 млн рублей

Новый контракт планируют подписать до 25 июня. Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» подпишут новое соглашение с букмекерской компанией. Текущее истекает летом. Сейчас стороны находятся в активной стадии переговоров. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Крыльев!»

«Если сейчас букмекер перечисляет клубу около 170 миллионов рублей в год, то новый договор может позволить вырасти этой сумме до 200 миллионов», – написано в посте.

Отмечается, что ключевую роль в обсуждении параметров сделки играет Дмитрий Яковлев, который покидает пост председателя совета директоров. Новый контракт планируют подписать до 25 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал