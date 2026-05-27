Фонтаны Тольятти готовят к новому сезону

Тольяттинцам напоминают, что купаться в фонтанах запрещено / Фото: МБУ "Зеленстрой"

В Тольятти продолжается подготовка фонтанов к новому сезону. Сотрудники служб благоустройства проводят их пуско-наладку. Работы уже выполнены в сквере им. В.Н. Полякова, в Портпоселке и на Центральной площади у скульптуры Николая Чудотворца.

«Работы продолжаются на площади драмтеатра «Колесо» и в сквере имени С.Ф. Жилкина. Ремонт фонтана производится сейчас в сквере «Маяк», - сообщили в городской администрации.

Тольяттинцам напоминают, что купаться в фонтанах категорически запрещено. Во-первых, это нарушение общественного порядка, во-вторых, может быть опасно для здоровья, ведь в воду добавляют специальные химические средства. Они предназначены для обеспечения чистоты воды и стабильной работы фонтана.

