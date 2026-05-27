В Самаре водитель BMW наехал на 80-летнюю пенсионерку

При движении задним ходом по тротуару он сбил пенсионерку Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 80-летняя женщина попала в больницу после наезда автомобиля. ДТП произошло днем 26 мая в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Авария случилась в 11:00 напротив дома 275 по проспекту Кирова. 51-летний водитель со стажем 31 год управлял BMW X7. При движении задним ходом по тротуару он сбил пенсионерку. Женщина шла слева направо по ходу движения автомобиля. Ее госпитализировали», - говорится в сообщении.

Водителям напоминают о необходимости уступать дорогу пешеходам. За нарушение этого правила предусмотрена ответственность по статье. Ведомство призывает автолюбителей быть внимательнее на дорогах.

