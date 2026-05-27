Жители Самары назвали топ-3 причины поиска новой работы

9% опрошенных занялись поиском из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов.

Чаще всего жители Самары начинают искать новое место работы из-за недовольства уровнем дохода (45%), отсутствия карьерного роста (14%) и желания сменить сферу деятельности (10%). Таковы данные опроса SuperJob, в котором участвовали трудоустроенные экономически активные жители города.

«9% опрошенных занялись поиском из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов. 8% респондентов не устраивает руководство. Еще 6% жалуются на условия труда. Удаленность работы от дома стала проблемой для 4%, а график – для 3%. Потребность трудиться удаленно возникла у 2%. Слишком высокая нагрузка утомила еще 1%», – рассказали аналитики сервиса.

Мужчин чаще, чем женщин, подталкивают к поиску отсутствие карьерного роста и недовольство начальством. Женщины чаще планируют уйти в другую сферу, жалуются на удаленность от дома и плохие условия труда, а также больше опасаются сокращений.

