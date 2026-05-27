В Самаре проходит акция, приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения

Программа включает в себя показательные выступления пожарных.

27 мая самарские онкологи совместно с сотрудниками МЧС проводят акцию, приуроченную ко Всемирному дню отказа от курения. Об этом сообщает Самара-ГИС.

Программа включает в себя показательные выступления пожарных, мастер-класс по использованию огнетушителей, акцию «Сигарета или конфета» и работу выездного кабинета врача-онколога.

Самарцам напоминают, что курение не только опасно для здоровья, но и нередко становится причиной пожаров.

Напомним, 75-летняя женщина погибла в пожаре в Самарской области 26 мая.

