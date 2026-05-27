Руководителей благоустройства Самарской области подозревают в мошенничестве

Руководители фиктивно трудоустроили в организацию людей

В Самарской области завели уголовное дело в отношении двух руководителей местной службы благоустройства. Их подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В Кинеле с марта 2025 года по январь 2026 года обвиняемые необоснованно начисляли дополнительную зарплату нескольким сотрудникам. Те после получения денег передавали их подозреваемым. Кроме того, руководители фиктивно трудоустроили в организацию людей, которые фактически не работали, но получали зарплату. Общая сумма незаконно полученных средств составила около 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по материалам УФСБ России по Самарской области. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы. Оперативное сопровождение дела продолжают сотрудники УФСБ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал