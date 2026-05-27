Биотехнолог Видяшева рассказала о влиянии курения на работу генов человека

Изменения в генах фиксируют не только у обычных курильщиков, но и у любителей вейпов

Курение вредно не только для легких и сердца. Оно еще и влияет на работу генов человека, что может привести к серьезным заболеваниям. Об этом рассказала доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СГМУ им. В. И. Разумовского Ирина Видяшева.

По словам биотехнолога, у курильщиков наблюдаются изменениях в генах AHRR и F2RL3. Они приводят к нарушению процессов детоксикации, работы тромбоцитов и свертываемости крови. Также возрастает риск инфарктов, инсультов и онкологии.

Ирина Видяшева отмечает, что при курении страдают и гены, которые отвечают за иммунитет, работу нервной системы и за формирование никотиновой зависимости. Кроме того, табачный дым нарушает функцию гена, который отвечает за регулирование реакции клеток на стресс.

Согласно современным исследованиям, изменения в генах также есть и у любителей вейпов. Они не такие сильные, как у тех, кто курит обычные сигареты, но тоже негативно влияют на организм. При этом специалист отмечает, что многие нарушения в генных сетях обратимы, если отказаться от курения, передает телеканал «Саратов 24». Срок восстановления зависит от стажа курильщика — чем он выше, тем больше времени нужно.

