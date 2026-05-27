В Самарской области в ДТП пострадала 7-летняя девочка

Он не уступил дорогу автомобилю, который имел преимущество проезда Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области в аварии пострадала 7-летняя девочка. ДТП произошло днем 26 мая в Красноярском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В 14:25 на 2,75 км автодороги «Волжский — Курумоч — Урал» 47-летний водитель Toyota Venza двигался по второстепенной дороге в сторону Самары. Он не уступил дорогу автомобилю, который имел преимущество проезда перекрестка, и столкнулся с ВАЗ-21100 под управлением 18-летнего парня. После аварии водителя и 7-летнюю девочку-пассажира отечественной машины осмотрели в больнице и отпустили домой», — рассказали в ведомстве.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на загородных трассах, выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также соблюдать правила проезда перекрестков. На перекрестке неравнозначных дорог водитель на второстепенной дороге обязан уступить тем, кто движется по главной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал