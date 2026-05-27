Обещал построить дома, брал деньги и пропадал: в Самарской области гендиректора компании лишили свободы за мошенничество

Полученными средствами мужчина распоряжался по своему усмотрению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Отрадном гендиректор организации обманывал людей, предлагая им построить дома. Мужчина забирал деньги, но работы не выполнял. Общий ущерб превысил 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Руководитель компании выдавал себя за добросовестного предпринимателя в сфере строительных работ. Он признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества с помощью обмана и злоупотребления доверием, совершенном с использованием своего служебного положения», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина предложил своей знакомой построить таунхаус за счет кредита, оформленного на нее. После получения денег гендиректор организации создал видимость выполнения заказа, привлек рабочих, которые вырыли котлован. Однако дом так и не был построен.

Также руководитель компании разместил в интернете объявление о строительстве домов. С 2022 по 2024 годы с ним заключили договоры четыре человека. Мужчина также привлекал рабочих к подготовке строительства, они выполняли незначительные работы. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

В суде мошенник заявлял о финансовых трудностях, однако это было расценено просто как способ защиты. В результате мужчину лишили свободы на 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал