Самая теплая вода сейчас на Саратовском водохранилище у Сызрани.

Рассказываем про температуру воды в Волге на 27 мая 2026 года. На Саратовском водохранилище у Самары температура поднялась примерно до +15,7°С. Примерно такие же показатели и на Куйбышевском водохранилище у Тольятти – около +15,6°С. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Самая теплая вода сейчас на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там термометры показывают около +16,5°С.

Уровень воды в реке сейчас снизился до 30,44 мБс. Это ниже, чем было, например, 21 мая, когда он составлял 31,03 мБс, но все еще не позволяет начать подготовку пляжей. Для этого нужны показатели в 28,5–29 мБс.

