Самарец заплатит штраф за незаконную охоту на лося

Причиненный ущерб самарец полностью возместил

В Самарской области наказали жителя региона за незаконную добычу лося. Мужчину признали виновным по статье и назначили штраф. Об этом сообщает комитет охоты и рыболовства Самарской области.

«В декабре 2025 года самарец находился на территории охотничьего угодья в Похвистневском районе. Он незаконно добыл одну особь самца лося, чем причинил государству ущерб в размере 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По факту преступления завели уголовное дело. В апреле 2026 года мировой судья Похвистневского судебного района признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Причиненный ущерб самарец полностью возместил.

