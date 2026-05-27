Неосторожное обращение с огнем привело к лесному пожару в Самарской области

В ликвидации пожара участвовали 18 человек. Фото: минприроды Самарской области

Во вторник, 26 мая, в Самарской области произошел лесной пожар возле Прибрежного. Его оперативно удалось потушить на площади 0,2 га. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Возгорание было зафиксировано на территории Задельненского бора Ново-Буянского лесничества в глубине леса далеко от дороги. Причиной стало неосторожное обращение с огнем», – рассказали в пресс-службе.

В ликвидации пожара участвовали 18 человек и восемь единиц техники, в том числе трактор для опашки, лесопожарные и патрульные машины. Всего с начала сезона в регионе произошло девять лесных пожаров, из них на землях лесного фонда - шесть.

Напомним, до 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. Разводить огонь в лесах запрещено.

