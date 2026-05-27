У самарцев воруют данные через поддельные рабочие чаты

Через такие чаты распространяются ссылки на ресурсы, внешне почти неотличимые от официальных государственных порталов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В МВД России самарцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники создают поддельные рабочие чаты, где входят в доверие к жертве, а затем сбрасывают ей фишинговую ссылку. Об этом сообщает ТАСС.

«Через такие чаты распространяются ссылки на ресурсы, внешне почти неотличимые от официальных государственных порталов. Жертвам якобы нужно «подтвердить учетные данные» или «пройти верификацию»», – рассказали в ведомстве.

Чтобы человек не сомневался и не думал о безопасности, другие участники чата якобы успешно проходят эту процедуру. Это подталкивает жертву перейти по ссылке и ввести личные данные, которые мошенники потом используют в своих целях.

