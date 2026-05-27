В Самарской области суммы за мусор в квитанциях соседних домов могут отличаться

Жителям Самарской области рассказали, почему плата за вывоз мусора в соседних домах может быть разной. Это не всегда ошибка. Суммы зависят от нескольких факторов. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

«Плата за вывоз мусора зависит от количества зарегистрированных жильцов, тарифа регионального оператора и установленного норматива накопления отходов. В некоторых регионах начисления рассчитываются не по числу проживающих, а по площади квартиры», — говорится в сообщении.

Разница в суммах между соседними домами связана с разными тарифами оператора и нормативами для конкретного дома.

Напомним, жители Самарской области прошли 108 километров берегов, где собрали более 165 кубометров мусора, то есть более тысячи мешков.

