Тольяттинские химики поздравили с последним звонком выпускников подшефных школ

Торжественные мероприятия в честь последних звонков прошли в школах с инженерно-техническими классами / Фото: АО "ТОАЗ"

Сотрудники Тольяттиазота поздравили выпускников с последним звонком. Они посетили торжественные мероприятия в подшефных школах, где при поддержке предприятия были созданы инженерно-технические классы.

Такие профильные классы действуют в пяти школах Тольятти — в Автозаводском, Комсомольском районе и в микрорайоне Поволжский. Химпредприятие помогает этим учебным заведениям с ремонтом и укомплектованием кабинетов химии, а также в закупке расходников для лабораторных работ.

«Последний звонок — это не только трогательное прощание со школой, но и первый осознанный шаг во взрослую жизнь. Желаем школьникам успешно сдать экзамены и в дальнейшем не бояться ставить перед собой амбициозные цели. Двери нашей компании всегда открыты для тех, кто готов развиваться и строить карьеру в химической отрасли, не уезжая из родного города», - сказала начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО «ТОАЗ» Евгения Суходеева.

По данным предприятия, с 2019 года обучение в профильных классах прошли более 300 ребят. В скором времени должен стартовать новый набор в инженерно-технические классы.

