Мэрия Самары оформит девять кредитных линий для погашения долга

Кредитные линии хотят оформить на 365 календарных дней

В Самаре мэрия хочет оформить девять кредитных линий, информация об этом размещена на госзакупках. Общая сумма кредитных линий превышает 3,3 млрд рублей.

В аукционной документации указано, что кредитные линии оформляют для погашения долговых обязательств мэрии. Суммы по закупкам составляют от 172 до 500 млн рублей.

Кредитные линии хотят оформить на 365 календарных дней, часть из них – со 2 ноября, а часть – с 23 ноября 2026 года. За оказание этих услуг мэрия готова заплатить от 29 до 84,9 млн рублей. Итоги торгов планируют подвести в июне.

Оформление кредитных линий – обычная практика для муниципалитетов, в конце прошлого года мэрия Самары также хотела оформить линию на 500 миллионов рублей.

