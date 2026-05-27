Губернатор Самарской области работает в Тольятти 27 мая

По словам губернатора, химическая отрасль – один из важнейших секторов экономики.

В среду, 27 мая, в Тольятти работает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он посетил промышленное предприятие, университет, проверил ход реконструкции Центральной площади и вручил награды заслуженным химикам.

«Химическая отрасль – один из важнейших секторов экономики. Благодарю всех сотрудников и ветеранов отрасли. Правительство Самарской области, видя динамику предприятий, по-настоящему гордится существующими подходами», – сказал глава региона.

С гендиректором производства синтетических каучуков, сырья для шин и резинотехнических изделий Федорищев обсудил ситуацию на предприятии и планы. В ходе визита были осмотрены производственные площадки и цеха. В вузе губернатор ознакомился с лабораториями и поговорил со студентами.

В ДК «Тольятти» на торжественном мероприятии ко Дню химика глава региона вручил государственные награды заслуженным работникам. Также вместе с главой Тольятти Ильей Сухих побывал на площадке реконструкции Центральной площади. Отмечается, что работы идут по графику.

