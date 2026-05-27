Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:31

Самарчанку наказали за контрабанду 11 сапфиров и 4 бриллиантов

Жительница Самары оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконный ввоз драгоценных камней
Елизавета ЖИРНОВА
Реальная цена камней превысила 1,5 млн рублей

Реальная цена камней превысила 1,5 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду 27 мая суд Самары вынес приговор жительнице города, которая незаконно ввезла в Россию драгоценные камни. Женщина заказала в Индии 4 бриллианта и 11 сапфиров, но не задекларировала их. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Суд признал женщину виновной за незаконное перемещение через госграницу стратегически важных товаров в крупном размере», — говорится в сообщении.

В сопроводительных документах международного почтового отправления она указала стоимость товара 300 индийских рупий (225,27 рублей), тогда как реальная цена камней превысила 1,5 млн рублей.

Помимо штрафа в 500 тысяч рублей, в доход государства обращены драгоценные камни и сотовый телефон, который использовался при совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал