Самарчанку наказали за контрабанду 11 сапфиров и 4 бриллиантов

Реальная цена камней превысила 1,5 млн рублей

В среду 27 мая суд Самары вынес приговор жительнице города, которая незаконно ввезла в Россию драгоценные камни. Женщина заказала в Индии 4 бриллианта и 11 сапфиров, но не задекларировала их. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Суд признал женщину виновной за незаконное перемещение через госграницу стратегически важных товаров в крупном размере», — говорится в сообщении.

В сопроводительных документах международного почтового отправления она указала стоимость товара 300 индийских рупий (225,27 рублей), тогда как реальная цена камней превысила 1,5 млн рублей.

Помимо штрафа в 500 тысяч рублей, в доход государства обращены драгоценные камни и сотовый телефон, который использовался при совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.

