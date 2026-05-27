Три игрока могут уйти из самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС

В этом году клуб ЦСК ВВС впервые вышел в плей-офф ВХЛ. Фото: https://vk.com/cskvvs63

Сразу трех игроков может лишиться самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС. Об этом сообщает блогер Сергей Ляховский. По его данным, от самарцев уходят вратарь Денис Попов, защитник Евгений Калабушкин и нападающий Даниил Аноп.

Денис Попов играет под номером 71, за ЦСК ВВС 23-летний спортсмен выступает с 2025 года. Столько же времени за самарский хоккейный клуб играют Евгений Калабушкин, выступающий под номером 17, а также Даниил Аноп – №94.

Официальной информации от клуба об уходе этих хоккеистов нет, на сайте ЦСК ВВС еще можно найти о них информацию.

Напомним, что в этом году клуб ЦСК ВВС впервые вышел в плей-офф ВХЛ.

