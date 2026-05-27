Три игрока могут уйти из самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС

Сразу трех игроков может лишиться самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС. Об этом сообщает блогер Сергей Ляховский. По его данным, от самарцев уходят вратарь Денис Попов, защитник Евгений Калабушкин и нападающий Даниил Аноп.
Денис Попов играет под номером 71, за ЦСК ВВС 23-летний спортсмен выступает с 2025 года. Столько же времени за самарский хоккейный клуб играют Евгений Калабушкин, выступающий под номером 17, а также Даниил Аноп – №94.
Официальной информации от клуба об уходе этих хоккеистов нет, на сайте ЦСК ВВС еще можно найти о них информацию.
Напомним, что в этом году клуб ЦСК ВВС впервые вышел в плей-офф ВХЛ.
