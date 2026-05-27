В Тольятти стартовало благоустройство Певческого поля

Подрядчик демонтировал значительную часть пешеходных дорожек, потом здесь уложат брусчатку / Фото: max.ru/sukhikh_ilya

В Тольятти приступили к благоустройству Певческого поля в Комсомольском районе. Работы там ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядчик уже демонтировал значительную часть пешеходных дорожек на старой набережной Комсомольского района. Взамен здесь уложат современную мультиформатную брусчатку двух цветов. Ведется подготовка основания», — написал глава Тольятти Илья Сухих на своей странице в соцсети.

По словам мэра, в планах также — провести на территории частичную опиловку и корчевание старых и аварийных деревьев, установить новые лавочки и урны. Работы постараются выполнить как можно быстрее (и при этом качественно), чтобы уже в начале этой осени жители и гости Комсомольского района могли гулять по обновленной набережной у речного вокзала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал