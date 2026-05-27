В Самарской области ребенку выплатили 100 тысяч рублей после укуса собаки

Бродячая собака укусила ребенка, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В селе Ягодное Ставропольского района Самарской области бродячая собака укусила ребенка, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь. После этого в суд был подан иск о компенсации морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Исковые требования удовлетворили – в пользу ребенка взыскано 100 000 рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, с начала 2026 года в Самаре отловили 743 бездомных животных.

