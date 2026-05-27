Жителя Самарской области наказали за незаконную вырубку деревьев

Расследование длилось почти два года Фото: минприроды Самарская области

В Самарской области Кошкинский мировой суд вынес приговор жителю, который незаконно вырубил деревья в лесничестве. Мужчина повредил 10 деревьев — они погибли. Об этом сообщает пресс служба минприроды Самарской области.

«Объем поврежденной древесины составил 2,46 кубометров, ущерб оценили в 34 050 рублей. Нарушитель возместил его до суда», — уточнили в ведомстве.

Расследование длилось почти два года. В августе 2024 года лесная охрана Кошкинского лесничества обнаружила на месте экскаватор. Техника скрылась, но ее нашли в Ульяновской области — это помогло установить личность нарушителя и собрать доказательства. Суд учел возмещение ущерба и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

