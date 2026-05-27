Для самарцев с дорогими квартирами и машинами могут ввести налог на роскошь

В России предложили ввести налог на роскошь. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы РФ Юрий Афонин и Алексей Куринный. Они уже внесли соответствующий законопроект. Депутат предложили отнести к предметам роскоши недвижимость, чья стоимость превышает 150 миллионов рублей, автомобили дороже 10 миллионов рублей, самолеты, вертолеты, водные суда стоимостью от 50 миллионов рублей. Если инициативу поддержат, изменения коснутся всех жителей России, в том числе самарцев.

«Каждый год владельцы всей этой роскоши должны будут заплатить государству определённую долю ее стоимости – от 1% до 4%, чем дороже объект налогообложения – тем выше процент», – написал Юрий Афонин на своей странице ВКонтакте.

Предполагается, что налог на роскошь будут платить как физические, так и юридические лица. Инициатива касается имущества, которое было приобретено с 1995 года.

Полученные от нового налога деньги хотят направить на покупку жилья для молодых семей.

