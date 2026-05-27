В Самаре наведут порядок на месте бывшего рынка «Шапито»

Некоторые предприниматели торгуют там с нарушениями Фото: администрация Самары

В Самаре начнут упорядочивать торговлю на территории бывшего рынка «Шапито» вдоль улицы Георгия Димитрова. Осмотр территории провели первый заместитель главы города Юлия Ашуркова, глава Промышленного района Иван Сухарев и главный архитектор города Илья Соколов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

«Районная администрация ведет регулярную работу по выявлению нарушителей и пресечению их деятельности», — отметили в сообщении.

По сообщениям жителей, некоторые предприниматели торгуют там с нарушениями: перегораживают пешеходные зоны и не соблюдают санитарные нормы. Административная комиссия и отдел потребительского рынка проводят на территории рейды совместно с полицией. Власти собираются обеспечить порядок и соблюдение правил торговли.

