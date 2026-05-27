Российский банк и маркетплейс договорились о стратегическом партнерстве

ВТБ разъяснил детали партнерства с Вайлдберриз

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Оно будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг.

«Мы считаем, что такое взаимодействие – очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. Для нас это продвижение наших продуктов и услуг на маркетплейсе. У Вайлдберизз широкая клиентская база в малом бизнесе – для нас это тоже очень важно, мы можем предложить им целый ряд дополнительных сервисов и услуг», – сказал президент-председатель правления банка Андрей Костин.

По словам первого заместителя президента — председателя правления банка Дмитрия Пьянова, для ВТБ это, по сути, запуск новой вехи в развитии розничного бизнеса:

«Для нас это ускорение скорости набора активной клиентской базы в рознице, как первая цель. Второй приоритет – это реклама и доступ продуктов банка на экосистемы платформы. Ну и третий момент – это совместное использование больших данных для индивидуального ценообразования и минимизации рисков. Это огромное конкурентное преимущество в розничном бизнесе».

